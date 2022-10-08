تأجيل محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة في البساتين إداريا

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين، إداريا.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر ممدوح غريب وجورج ماهر.

أسلحة نارية وذخائر

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في القضية التي حملت رقم 10280 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة البساتين، والمقيدة برقم 456 لسنة 2022 كلي حلوان، وجهت لهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مصرح لهم بحيازتها.

التلويح بالعنف ضد المواطنين

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين، وكان غرضهم من ذلك ترويع وتخويف المواطنين وفرض سلطتهم عليهم، وكان من شأن ذلك أن تكدير الأمن وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، وذلك حال كون المتهمين حاملين لأسلحة نارية.