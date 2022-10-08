«شل» تتوقع إسالة غاز طبيعي بكميات تصل إلى 7.5 ملايين طن

قالت شركة«شل»، العالمية العاملة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، بمصر وعدد من الدول، إنها حققت عدة نجاحات خلال الفترة الماضية من الربع الثالث لعام 2022.

وتوقعت في تقرير لها أن يتراوح الإنتاج الخاص بها بين 890 و 940 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً، وأن تتراوح أحجام الغاز الطبيعي المسال بين 6.9 و 7.5 ملايين طن.

نتائج التداول أقل بكثير مقارنة بالربع الثاني من عام 2022

وأشارت إلى أنه قد تكون نتائج التداول والتحسين الخاصة بالغاز المتكامل أقل بكثير مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، نتيجة الموسمية والاختلافات الجوهرية بين الإدراك الورقي والمادي في سوق متقلب ومضطرب خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية.

وتشير بيانات «شل»، إلى أنها تتحكم في الانبعاثات الخاصة بها، ومن المتوقع أن تستمر خطة العمل وتوقعاتها وميزانيتها لمدة عشر سنوات ويتم تحديثها كل عام، إذ إنها تعكس البيئة الاقتصادية الحالية وما يمكن أن نتوقع رؤيته بشكل معقول خلال السنوات العشر القادمة.

شل تخطط للاتجاه نحو خفض الانبعاثات الكربونية

وتعكس بيانات«شل»، أهداف صافي بصمة الكربون «NCF»، على مدار السنوات العشر المقبلة، ومع ذلك لا يمكن أن تعكس خطط شل التشغيلية هدف للانبعاثات الصافية الصفرية لعام 2050 وهدف 2035 NCF، حيث إن هذه الأهداف خارج فترة التخطيط للشركة حاليا، خاصة أن المجتمع يتجه نحو صافي الانبعاثات الصفرية في المستقبل، نتوقع أن تعكس خطط شل التشغيلية هذه الحركة.