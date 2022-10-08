جهاز تنمية المشروعات: لدينا خريطة لتجمعات الحرف اليدوية وندعم الشباب

قال أحمد الكناني، مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يساعد الشباب في الحصول على الخدمات التي يرغب بها من الجهات الشريكة للجهاز بنفس الجودة والكفاءة المطلوبة.

وأوضح أن الجهاز يدخل بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بأكثر من مجال، منها مجالات التدريب الفني والتدريب على إدارة المشروعات، ومنها دراسات جدوى ونماذج لمشروعات تناسب المنطقة أو القرية ضمن المبادرة.

مجموعة من الخدمات وتجمعات إنتاجية داخل مبادرة حياة كريمة

وأضاف مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنه جرى عمل مجموعة من الخدمات وتجمعات إنتاجية لمبادرة «حياة كريمة»، في قرية ساقية أبو شعرة في المنوفية، وغرب أسوان، وقرى حياة كريمة، التي تم عمل بها تدريب فني للسيدات على حرفة مخلفات النخيل، وقرية بئر العبد بالعريش وجرى التدريب على أشغال الإبرة والتطريز اليدوي.

خريطة تجمعات للحرف اليدوية بمصر نشأت بشكل عشوائي

وتابع «الكناني»، أن معظم المناطق التي بها تجمعات يدوية يتم دعمها ومتابعتها بشكل منظم من قبل المبادرة، وجرى عمل خريطة بها تجمعات للحرف اليدوية بمصر التي نشأت بشكل عشوائي هذا بجانب تنمية مهارات الأطفال بالحرف اليدوية.