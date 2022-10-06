ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى في البرقية، عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد العاهل البحريني، بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لهذه العلاقات تحقيق المزيد من النماء والتطور.