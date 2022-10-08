«الزراعة» تحذر من ظاهرة تشقق ثمار البرتقال خلال الخريف.. 7 حلول

حذر تقرير لمركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إصابة محصول البرتقال خلال الموسم الحالي، بظاهرة تشقق الثمار نتيجة ظروف المناخ السلبية التي تؤثر بشكل عام على جودة الحاصلات الزراعية خلال هذه الفترة من الموسم الزراعي.

أسباب إصابة محصول البرتقال بظاهرة تشقق الثمار

أوضح التقرير إن ذلك يحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف عن المعتاد خلال العام الحالي، فضلاً عما ما يتميز به الخريف من زيادة فرق حرارة الليل والنهار، وزيادة التذبذبات الحرارية ليصل لأكثر من 15 درجة مئوية، وبداية زيادة ما يعرف بنقطة الندى الذي يعني زيادة الرطوبة الحرة على سطح النباتات، وزيادة في الرطوبة الجوية التي يتعدى عدد ساعات «ابتلال»، الورقة لأكثر من 3 إلى 4 ساعات في اليوم خلال هذه الفترة والرطوبة الجوية النسبية لأكثر من 90% لمدة تزيد عن 5 ساعات يوم.

ما الذي يسبب تشقق الثمار فى البرتقال؟

من جانبه قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «إن تلك التقلبات المناخية تتسبب في انتقال الماء والسكريات النباتية إلى الثمرة بسرعة كبيرة لإنتاج القشرة الكافية وتتسبب السوائل الزائدة في انفجار الجلد، كما أن الأشجار الصغيرة معرضة أكثر لظاهرة التشقق لأنها لا تملك منطقة جذور واسعة بما يكفي لتجميع وامتصاص الرطوبة».

أضاف أن هناك أسبابا أخرى للتشقق منها الخلل الناتج عن عدم العناية بالأشجار من بداية الموسم، وفي فصل الخريف تبدأ ثمار البرتقال بالتلون التدريجي وبالتالي تكون عرضة للعديد من الإصابات الحشرية والأمراض الفسيولوجية مثل تشقق الثمار، ويساعد فى ظهور التشققات زيادة معدل النموات الخضرية التي تتنافس على امتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم وتكون المنافسة لصالح الأوراق على حساب الثمار، ومن بين الأسباب أيضًا للتشقق ظاهرة تعطيش الأشجار ثم ريها بشكل غزير، خاصة في حالة ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية التي تحدث إرباكا في نظام ري البرتقال فيحدث تضخم مفاجيء للخلايا بالتالي انفجارها أو تمزقها وكذلك الإصابة ببعض الحشرات.

كيفية الوقاية من ظاهرة التشقق؟

يقول «فهيم»، إنه للوقاية من ظاهرة تشقق البرتقال ينبغي تنظيم فترات الري وتجنب التعطيش الشديد ثم الري والتسميد المتوازن بالمعدلات الملائمة، وفي الوقت المناسب يجب توفير عنصر الكالسيوم والبوتاسيوم بشكل مناسب مما يزيد من قلة صلابة قشرة الثمار وعدم تعرضها للشقق بسهولة، بالإضافة إلى رش مركب فطري مثل المانكوزيب بعد تساقط البتلات مباشرة، ورش فوسفات البوتاسيوم بمعدل من 3 إلى 5 جم للتر.