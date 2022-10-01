أستاذ علاقات دولية: روسيا وأوكرانيا لم تعلنا الحرب وتعاونهما الاقتصادية مستمر

قال الدكتور عمرو الديب أستاذ مساعد في العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي، إن ضم المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا أمر مهم، بصفتها المناطق الأهم اقتصاديا وجغرافيا، ويوم الاثنين المقبل سيجري التصديق على هذه المعاهدات من خلال مجلس الاتحاد الروسي،

وأضاف «الديب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «أهالي هذه المناطق سيكونون جزءً لا يتجزأ من الشعب الروسي وسيكون على القيادة الروسية حماية أراضي الاتحاد الروسي في جميع الوسائل الممكنة».

وتابع أستاذ مساعد في العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي: «روسيا ستستخدم كل ما هو متاح وفي يديها من أجل الدفاع عن هذه المناطق وشعب تلك المناطق، وأكد بوتين أن هذا الضم سيكون للأبد ولا يمكن التنازل عن سكان تلك المناطق».

روسيا لم تستخدم آلتها العسكرية الكاملة في أوكرانيا

وأوضح: «روسيا لم تستخدم آلتها العسكرية الكاملة في أوكرانيا، لكنها كانت عملية عسكرية خاصة، حيث تم استخدام 100 ألف فرد عسكري بحد أقصى، وهذا الرقم قليل جدا، وروسيا لم تستخدم كل أسلحتها الحديثة بعد».

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتم إعلان الحرب، لكن كل ما تم في الأشهر الماضية جاء في سياق عملية عسكرية خاصة، والعلاقات الاقتصادية مستمرة بينهما، كما أن روسيا لم تقصف السكك الحديدية بشكل كبير، ولم تقصف الجسور على الأنهار ولم تقصف مواقع ومراكز القرار الأوكراني، ولكن كل هذه الأمور قد تتغير بعد إعلان الحرب الرسمي، وسيكون لها الحق في استخدام ما تراه من أسلحة للدفاع عن هذه المناطق.

من المنتظر استمرار العمليات العسكرية في هذه المناطق

وأكد أنه من المنتظر استمرار العمليات العسكرية في المناطق الأربع، وهو ما سيجبر القيادة الروسية على الدفاع عن هذه الأراضي، وهو ما سيراه العالم في القريب العاجل، حيث يريد بوتين ألا يسمح باستمرار الحرب لفترة طويلة.

وأشار إلى أن استمرار الحرب لفترة طويلة هو أمر تريده أمريكا وبريطانيا من أجل إعادة سيناريو ما تم في الاتحاد السوفيتي ما أدى إلى حله، لكن بوتين أكد أن هذا السيناريو لن يعاد بعدم السماح للحرب بأن تستمر لفترات طويلة حتى لا تؤثر على الداخل الروسي.