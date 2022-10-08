رئيس «أفريقية النواب» يشارك في مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة

شارك الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، رئيس لجنة التعاون الدولي والعلاقات وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، بمؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالجزائر.

والتقى الجبلي صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري بمقر مجلس الأمة الجزائري، تلبية لدعوته لتوطيد العلاقات بين البرلمان المصري والجزائري والأفريقي.

اهتمام مصر بملف الأسمدة

وشارك الجبلي بفعاليات المؤتمر، مؤكدا اهتمام مصر بملف الأسمدة والحرص على مشاركة مصر في كافة الاحداث والفعاليات العربية والأفريقية، مؤكدًا خلال لقاء رئيس مجلس الأمة الجزائري على عمق علاقات التعاون الثنائي بين مصر والجزائر في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمان المصري ومجلس الأمة الجزائري البرلماني، والحرص على التنسيق والعمل المشترك تجاه جميع القضايا التي تهم دول القارة السمراء.

قضية الأسمدة من القضايا المهمة

وأكد رئيس اللجنة، الحرص على المشاركة في حل القضايا الأفريقية، وتبادل الزيارات وزيادة التعاون خاصة في المجال الاقتصادي، موضحًا أن قضية الأسمدة من القضايا المهمة مع الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على كل دول العالم وخاصة الدول النامية.