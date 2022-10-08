إصابة 4 أشخاص إثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في قرية المسين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع مشاجرة لخلافات الجيرة بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في المشاجرة

بالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من سعيد هاني عبدالحميد، 17 سنة، طالب، مصاب بجرح قطعي في العين وكسر في الساق اليمنى، عادل السيد محمد، 26 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، عبدالحميد هاني عبدالحميد، 24 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، ريم فكري إبراهيم، 35 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيميون بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.