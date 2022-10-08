من «يحيى» إلى «شلبي».. 5 أفلام جديدة ينتظرها الجمهور في السينمات

يضع عدد من صناع السينما خلال الفترة الحالية اللمسات الأخيرة على أعمالهم، استعدادا لطرحها في دور العرض السينمائي، في الفترة ما بين نهاية 2022 وبداية 2023، ومن الأعمال الجديدة التي ينتظرها الجمهور فيلم «19 ب» للمخرج أحمد عبدالله السيد، المقرر مشاركته في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي، والذي تنطلق فعالياته نوفمبر المقبل.

تدور أحداث فيلم «19 ب» في إطار تشويقي حول حارس عقار مهجور يعيش وحيدا معزولا في الفيلا التي يتولى حراستها، ولكن ينقلب نمط حياته تماما عندما يدخل في مواجهة مع شخص آخر في الشارع المقابل، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم: سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي وفدوى عابد.

التعاون الثالث بين بيتمر ميمي وكريم محمود عبدالعزيز بـ«شلبي»

شوق المخرج بيتر ميمي الجمهور بعد عرض مقطع تشويقي من فيلمه الجديد بعنوان «شلبي» من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وهي التجربة السينمائية الثالثة التي تجمعهما بعد «موسى» و«من أجل زيكو»، ويضم الفيلم في بطولته عدد من الفنانين من بينهم: روبي، بيومي فؤاد نانسي صلاح ومحمد رضوان.

وتدور أحداث الفيلم حول «صابر» الذي يعمل داخل بيت رعب، وبالرغم من فشله يحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقاءه وجيرانه يحاول التحضير للعرض، بفضل المشروع يتحولون جميعًا إلى مشاهير خلال مغامرة مضحكة ومؤثرة.

العدل ينتهي من «يحيى».. وأحمد فهمي رئيس عصابة في «مستر إكس»

بينما انتهى المخرج محمد جمال العدل من تصوير أحداث فيلم «يحيى»، والذي كان يحمل عنوان «الملحد» في البداية، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، ومن بطولة: أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي بالإضافة إلى عدد من النجوم، ويضع المخرج أحمد عبدالوهاب اللمسات النهائية على فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث فيلم «مستر إكس» حول رئيس إحدى العصابات التي يقوم بدوه أحمد فهمي، بينما يجسد الفنان محمد أنور دور ذراع «مستر إكس» اليمين، والمسئول عن العصابة التي يكونها أحمد فهمي، وتقوم هنا الزاهد بشخصية محامية تضعها الظروف في طريق رئيس العصابة لتنشأ قصة حب بينهما.

ويعود الفنان رامز جلال مع الثنائي المعتاد المخرج محمود كريم والمؤلف لؤي السيد في فيلم جديد بعنوان «أخي فوق الشجرة»، من المقرر عرضه في بداية العام الجديد 2023.