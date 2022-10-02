فيلم «19 ب» يشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي 

يشارك فيلم «19 ب» ضمن أفلام المسابقة الدولية بالدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي ستنطلق يوم 13 نوفمبر من الشهر المقبل وتستمر حتى يوم 22 من الشهر نفسه.

يعرض الفيلم عالميًا لأول مرة بالمهرجان، كتابة وإخراج أحمد عبدالله السيد، وإنتاج فيلم كلينك، وبطولة سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعي، وفدوى عابد.

الفيلم تشويقي بطولة سيد رجب وناهد السباعي

يدور الفيلم في إطار تشويقي، إذ تتبع الأحداث قصة حارس عقار يعيش وحيدًا وشبه معزول في فيلا مهجورة يحرسها، لكن مواجهة لاحقة تجمعه مع شخص آخر في الشارع المقابل لشارعه ستجبره على تغيير نمط حياته بالكامل.

وقال حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنَّ الفيلم نال إعجاب لجنة المشاهدة، ونثق بأنه سيحقق مردودًا جيدًا بعد عرضه للجمهور مؤكدًا حرص المهرجان على استقطاب نخبة من الأفلام رفيعة المستوى في كل المسابقات وبالأخص المسابقة الدولية التي تحظى باهتمام بالغ من الجمهور والنقاد على حد سواء.

مشاركات سابقة لمخرج الفيلم بالمهرجان

وأشاد المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، بمخرج الفيلم أحمد عبدالله السيد، مؤكّدًا أنَّ أفلامه دائمًا ما كانت تحظى بنجاح دولي ومحلي كبير وتكلل بالجوائز من كبرى المحافل الدولية.

وأشار إلى أن هذه المشاركة ليست الأولى في المهرجان، إذ شاركت معظم أفلامه بدورات سابقة مثل ميكروفون، هيلوبوليس، ديكور، وحصدت عدة جوائز آخرها كان أحسن ممثل لفيلم ليل خارجي الذي شارك في دورة عام 2018.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل «FIAPF».