«القومي للكبد»: الحافز المادي مهم للغاية للأطباء وقدمنا تضحيات واجبة «فيديو»

قال الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن المنظومة الصحية تعتمد على 3 أضلاع رئيسة وهي القوى البشرية أهم جزء في المنظومة، والبنية التحتية والتجهيزات، ونظام التشغيل، وهو ما ينعكس على رضا المواطنين، وأنه في الفترة الأخيرة تم زيادة بدل مخاطر المهنة، وكان ذلك من المطالب الأساسية للأطباء، لدينا أكثر من حافز، لكن الحافز المادي مهم للغاية حتى يكون هناك رضا لمقدم الخدمة وهو ما ينعكس إيجاباً على المتلقي.

الحافز المادي مهم للغاية للأطباء حتى يكون هناك رضا لمقدم الخدمة

وأضاف مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أن التنمية البشرية عنصرًا أساسيًا في مشروع التنمية المستدامة 2030، ومن بينها تلبية الحد المطلوب للاحتياجات سواء المادية أو المعنوية وتوفير الحماية لهذا القطاع العام.

الأطباء هم خط الدفاع الأول في أزمة كورونا

وأوضح مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد أنه في أزمة كورونا كان الأطباء هم خط الدفاع الأول، وجرى تقديم ملحمة عظيمة ضد الجائحة، وقدمنا التضحيات الواجبة.