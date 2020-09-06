حماد الرمحي: مصر بها 18 ألف منتحل صفة يعملون في كيانات صحفية وهمية

قال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن ملف الكيانات الوهمية خطير وحساس للغاية، حيث لا يخص سلعة أو بضاعة معينة، لكنه يمس الأمن القومي المصري.

وأضاف الرمحي خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الإعلامي وظيفته الأساسية جمع المعلومات وتوظيفها بما يشاء وكيفما يشاء ووقتما يشاء، ولو رجعنا بالذاكرة إلى شهر واحد فقط، فإن قوات الأمن كشفت أكبر خلية تابعة لقناة الجزيرة في منطقة المعادي، وكان وظيفتها عمل تقارير صحفية وإعلامية مفبركة عن الجيش والشرطة والنظام الاقتصادي بمصر، لضرب العمود الفقري للدولة المصرية".

وتابع أنه جرى اكتشاف خلية الجزيرة في الإسكندرية قبل الواقعة المذكورة بنحو أسبوعين، مشددًا على أن هذه الكيانات لا علاقة لها بالصحافة لكن هدفها هو التستر وراء الجرائم التي ترتكب، وهي تعرف باسم الملاذات الآمنة، على غرار اللصوص الذين يسكنون إلى جوار أقسام الشرطة، حتى يكونوا بعيدين عن الشبهات.

وحول الكيانات الوهمية، قال: "بيعملوا كيان باسم جورنال أو باسم شركة إنتاج إعلامي أو شركة خدمات إعلامية أو باسم منظمة أجنبية وهي عبارة عن أكذوبة لا حقيقة لها ولا علاقة لها بالخارج أو الداخل، والغرض منها تشويه مؤسسات الدولة".

وأوضح: "مصر يوجد بها ما يقرب من 18 ألف منتحل صفة صحفي كلهم لا يعملون بالمهنة، ومنهم من يحمل شهادة الإعدادية وآخرون يحملون شهادة الدبلوم، وفي نفس الوقت يحملون كارنيهات مؤسسات يزعمون أنها دولية مثل منظمة الأمم المتحدة، يختارون أسماءً رنانة شبيهة بأسماء مؤسسات دولية لتخويف المسؤول المصري بالداخل، كما أنهم يحملون ألقابًا علمية غير صحيحة مثل الدكتور أو البروفيسور وقد يصبحون أعضاءً في مجلس النواب".