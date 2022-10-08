الديهي يشيد بعدد «الوطن» في حب رسول الله: نقلة هائلة في تناول المناسبات الدينية

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بملف الوطن الصادر بعنوان «محمد - في حب رسول الله»، كأول عدد متكامل ينشر في صحيفة مصرية يتحدث عن مناسبة دينية بهذا الشكل المختلف، قائلًا: «عدد اليوم من صحيفة الوطن يمثل نقلة نوعية هائلة في كيفية تناول وإحياء الاحتفالات الدينية».

ملف أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم

وأضاف الديهي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الملف الصادر اليوم بمناسبة المولد النبوي، الذي يتناول أخلاقيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالتزامن مع المناسبة الدينية، وكذلك المبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «أخلاقنا الجميلة»، قائلًا: «مبادرة عظيمة وجاءت في توقيتها».

وتابع: المجتمع ينقصه المبادرات التي تحرص على تماسك الأخلاق، فنحن لدينا العديد من المبادرات سواء السياسية أو الاقتصادية او الاجتماعية، ولكن لم يكن هناك مبادرات تدعو للعودة إلى الأخلاق الحميدة والترابط والتماسك بين الناس، واصفًا مبادرة الشركة المتحدة بـ«الحكيمة».

تجربة الوطن تبعث بالأمل

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنّ تجربة «الوطن» خلال الفترة الأخيرة تبعث بالأمل بعد هذا الشكل الجديد والمتطور خاصة مع ضخ دماء جديدة، بحسب قوله، مؤكدًا أنّ القارئ لا ينتظر من الجريدة الورقية قراءة خبر، ولكنه ينتظر ملف أو مقال، وما تقوم به الوطن سيفتح أبواب كثيرة وستقوم الصحف بتقليده خلال الفترة المقبلة، وهو أمر لا يسبب ازعاج بالعكس فهو يساعد بشكل كبير على نشر الثقافة والوعي الحقيقي.