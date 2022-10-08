مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الساحلي في إدكو بالبحيرة

لقي شخص مصرعه أثناء عبوره الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة بعدما صدمته سيارة ملاكي، ونُقلت جثته إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بمصرع شخص

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى جثة شخص صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق الدولي الساحلي بنطاق ذات المركز، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «مصطفى محمد فتح الله الوكيل»، 45 سنة، مقيم بالمحمودية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.