برلماني: مشروعات البتلو والمليون رأس ماشية حافظت على الاكتفاء الذاتي من اللحوم

قال النائب سمير البيومي عضو الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنه في الوقت الذي تعاني فيه كثير من الدول من شح في المنتجات والسلغ الغذائية بسبب أزمة سلاسل توريد الغذاء، مصر حققت الاكتفاء الذاتي في منتجات وسلع حيوية هامة مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.

تحقيق الأمن الغذائي

وأشار البيومي، في بيان اليوم، إلى العديد من المشروعات القومية، التي قامت بها الدولة المصرية بهدف تحقيق الأمن الغذائي، ومنها المشروع القومي للبتلو، ومشروع المليون رأس ماشية ومشروع تحسين السلالات، قائلا إن هذه المشاريع حافظت على الإنتاج المصري في هذه المنتجات واستقرار الأسواق وتوافر السلع.

ولفت عضو زراعة الشيوخ كذلك، إلى المشروعات الخاصة بسلاسل القيمة، مثل إنشاء مراكز تجميع الألبان، والتوسع في تطوير مراكز التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي، وإنشاء المزارع السمكية، مشددا على أن هذه المشاريع حققت الاكتفاء الذاتي وحفظت استقرار البلاد.

اتاحة الفرصة للاستثمارات الضخمة

واختتم النائب سمير البيومي، بالإشارة إلى أن إتاحة الفرصة للاستثمارات الضخمة في مجال قطاع الزراعة والأغذية، يؤكد أن الدولة يقظة تماما لمطالبها ولديها رؤية استباقية، تحت قيادة الرئيس السيسي لما هو قادم في ظل الأزمات التي تضرب العالم حاليا.