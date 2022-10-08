نائب: مبادرة «ابدأ» توطن الصناعات الحديثة بمصر وتقلل فاتورة الاستيراد

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أهمية إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، والتي تدعم وتعمل على توطين الصناعات، موضحا أن المبادرة التى تم إطلاقها فى 26 أبريل الماضي، جاءت نتيجة للإنجازات الضخمة لمصر فى مجال البنية التحتية، والتي اهتمت بها الدولة بشكل غير مسبوق، إضافة إلى أن الصناعة هى المحرك الرئيسى لتحقيق التنمية الاقتصادية.

توطين الصناعات الحديثة

واضاف النائب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المبادرة جاءت في وقت مهم للغاية، إذ تزامنت مع الأزمات الاقتصادية التى يعيشها العالم.

وأشاد «عبدالقادر» بالمبادرة ووصفها بأنها تسهم فى توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، إضافة إلى زيادة مصادر النقد الأجنبي للبلاد، كما تستهدف توفير 150 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع المقبلة.

ضخ الاستثمارات الجديدة للصناعة

وأشار «عبدالقادر»، إلى أن المبادرة تعمل على ضخ الاستثمارات الجديدة للصناعة بما قيمته 200 مليار جنيه، مؤكدا أن «ابدأ» تعتمد على محاور المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث والتدريب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مبادرة «ابدأ» نجحت فى تجميع المصنعين المتنافسين لتوطين الصناعة، لافتا إلى أهمية ربط مبادرة «حياة كريمة»، بمشروع قومى صناعى متكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.