القبض على أخطر «ديلر» مخدرات في منطقة الخليفة

القت الاجهزة الامنية القبض على ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديريـة أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمان بالقاهرة) بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذهما من دائرة قسم شرطة الخليفة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتفى محمول- سلاح أبيض "مطواة").بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت الاجهزة الامنية أيضًا، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية وبحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الإقليمى بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية ، من ضبط (سائق ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة "ملاكى" ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام و مبلغ مالى و 2 هاتف محمول).بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفان للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.