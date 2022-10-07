حبس عنصر إجرامي لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية  

أمرت جهات التحقيق ببنها في محافظة القليوبية حبس عنصر إجرامي ضُبط بحوزته المخدرات، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول نشاط المتهم وتحريز المضبوطات.

ضبط المتهم في حملة أمنية ببنها

وكانت أجهزة أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبطت عنصرًا إجراميًا بحوزته مواد مخدرة بدائرة قسم أول بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطاراً من العميد محمد سعيد مفتش مباحث بنها يفيد ضبط عنصر إجرامي متخذا دائرة قسم أول بنها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة.

تحريات ضبط تاجر مخدرات ببنها

بإجراء التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها تبين أنه عاطل «له معلومات جنائية» يدعى «رامي.ب»، وشهرته «بكيزة»، مقيم بمنطقة الشدية متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة الرائد أحمد الخولي والرائد حسن القربة معاوني رئيس المباحث جرى ضبطه وبحوزته مواد مخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها.

أوضح أحمد داود المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة الاتجار في المخدرات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً، بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأى صورة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.