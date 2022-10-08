استقرار أسعار الذهب اليوم.. و«الشعبة»: فرصة مناسبة لشراء كل الأعيرة

قال عمر المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب في الغرفة التجارية في تصريحات خاصة «الوطن»، إن أسعار الذهب شهدت استقراراً نسبيا اليوم السبت، ولم تتحرك الأسعار بل ظلت ثابتة كما هي أمس.

العرض والطلب تتحكم في سعر الذهب بمصر

وأوضح «المغربي»، أن الأسبوع الماضي تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية لأن المعروض من المعدن الأصفر أكثر من المطلوب مما انعكس على الأسعار في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن سعر الذهب المحلي غير مرتبط بالأسعار العالمية خلال الفترة الجارية لعدم استيراد الذهب الخام من الخارج لأنه ليس من السلع الأساسية فالمتحكم في سعر الذهب في مصر هو آلية العرض والطلب.

وأشار «المغربي» إلى أن من أفضل طرق الادخار هذه الفترة هي شراء السبائك الذهبية أيا كان وزنها أو الاستثمار في شراء الجنيهات الذهبية، لافتا إلى أنه لا ينصح مطلقا بشراء الذهب القديم «الكسر» للاستثمار.

سعر جرام الذهب

ونصح «المغربي»، المواطنين بالادخار في الذهب لأنه الملاذ الآمن، قائلاً: «طول ما أنا مش محتاج فلوس أو سيولة يبقى احتفظ بقيمتها في شراء الذهب للمدى الطويل»، موضحَا أن السعر الآن فرصة للشراء عن الفترة الماضية طالما هناك فائض من المال فالذهب يعتبر ادخار على المدى البعيد وليس القصير.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفي جولة تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة التي جاءت كالتالي:

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 مسجلا سعر 1077 جنيها، بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 1128 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1231 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 923 جنيها، واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 مسجلا سعر 718 جنيها.