سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر 2022.. ارتفاع طفيف ببداية التعاملات

سجل سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر وحتى كتابة هذه السطور، نحو 1069 جنيها للبيع، و1071 جنيها للشراء، وفقًا النشرة اليومية التي تصدرها شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، وهو ما سجل ارتفاعا طفيفة اليوم، إذ انتهت تعاملات أمس بنحو 1067 جنيها.

وتستعرض «الوطن»، أسعار المعدن الأصفر اليوم، وسعر الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة والجنيه الذهب.

سعر الذهب عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 والأعيرة المختلفة من 24 و18 كالتالي:

عيار 24 بسعر 1022 جنيها للبيع و 1024 جنيها للشراء.

عيار 21 وصل إلى 1069 جنيها للبيع و1071 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 916 جنيها للبيع و918 جنيها للشراء.

عيار 14 نحو 713 جنيها للبيع و714 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب سعره 8552 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ويعتبر سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر هو ما يشغل بال الكثيرين الذين يهتمون بسوق المعدن الأصفر للاستثمار أو الادخار، حيث يعتبر هذا العيار هو الأكثر شعبية في مصر وخاصة في الأقاليم.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 938 جنيها بما يعادل 47 دولار.

وجدير بالذكر أن الأسعار المعلنة بشكل يومي عن أسعار الذهب بأعيرته المختلفة يضاف إليها المصنعية والضريبة والدمغة.

وعلى المقبلين على شراء الذهب للادخار أو الاستثمار في تلك الفترة، اتباع بعض التعليمات حتى لا يتعرضون للخسارة او الخداع وفقا لما ذكرته شعبة الذهب في بيان لها وهي:

الحصول على الفاتورة عند شراء الذهب ويجب ان تحتوي على رقم السجل التجاري.

رقم البطاقة الضريبية.

ويجب الحرص على أن تكون لفاتورة بها سيريال نمبر.

الفاتورة أصل وظهر.