اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الأسمرات بتتكلم فن»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 7 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإليكم أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

- «الأسمرات بتتكلم فن»

- مبدعون في كل المجالات يعلّمون الأطفال الفنون

- إنتاج رسوم متحركة و«كارتون» باحتراف

-توافد كثيف على الورش الفنية وزيادة عدد مستفيدي مبادرة «ابدأ معانا» من 600 إلى 1000 وندوات توعية للأهالي

- ورش لتعليم الأطفال الكاريكاتير والرسم بهدف تغيير نظرتهم للحياة بـ«الفرشاة والألوان»

- وداعا «حياة الصحاري»

- مجمع خدمات حكومي في «سيدي عبدالرحمن»

- 25 ألف نسمة و28 نجعا و60 ألف وافد و6 ملايين مصطاف خلال الصيف يستفيدون من خدمات متكاملة بأعلى مستوى

- وحدة صحية وحضانات وملاعب وتوثيق عقاري وورش تدريب مهني وصيانة وحرف يدوية لتمكين «الأولى بالرعاية»

- السيسي: «6 أكتوبر» ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر.. وتحية لروح بطل الحرب والسلام

- الرئيس يتلقى اتصالا من نظيره التونسي للتهنئة بذكرى النصر: صفحة مشرقة من التضحية والنضال

-القوات المسلحة: نعمل للحفاظ على أمن مصر القومي

- عائلة السادات تحيي ذكرى رحيله أمام «النصب التذكاري»

-«عفت»: حرص المواطنين على زيارة الضريح يعكس حجم التقدير لـ«الشهيد البطل»

- حكاية أبطال.. خلعوا الزي الرياضي وشاركوا في حرب أكتوبر

- فكري صالح: الحرب ردت لنا شرفنا.. وأفتخر بإصابتي بها

- مصطفى كامل: النصر كان هدفنا وحققت رقما قياسيا في «الخماسي»

- نجل المعلق الرياضي محمود بكر: أحب لعبته وضحى لبلده

- «الصحة»: الدولة ضمنت الأمن الغذائي للمصريين

- «التعليم العالي»: فرصة أخيرة للتسجيل رغبات المستفيدين والمتخلفين وتقليل الاغتراب

الصفحة الثانية

- الأسمرات «بتتكلم فن»

- مبدعون يعلّمون الأطفال الفنون.. و«الشباب» تنظم ندوات توعية للأهالي

- توافد الأطفال.. والمنظمون يضطرون لرفع عدد المستفيدين من 600 إلى ألف

- 8 ورش «رسم وأشغال يدوية» للأطفال.. وندوات توعية وبرامج اجتماعية وثقافية وفنية

الصفحة الثالثة

- ورشة تعليم الكاريكاتير.. تغيير نظرة الأطفال للحياة بـ«الفرشاة والألوان»

- رسوم متحركة و«كارتون» بالصلصال على يد مُحرك شخصية مسلسل «بكار»

-«الفيلوغرافيا».. إبداعات فنية بـ«المسامير والخيوط» تخطف قلوب زهور الأسمرات

-«تبسيط العلوم» للبراعم.. خطوة أولى لبناء جيل مبدع

-لغتنا الجميلة.. تدريبات على «القراءة والكتابة» السليمة للصغار.. و«نحو وصرف» للكبار

الصفحة الرابعة

- وداعا «حياة الصحاري»

- لأول مرة.. مجمع خدمات حكومي في مجتمع بدوي

- حياة جديدة في «سيدي عبدالرحمن».. وحدة صحية وحضانات وملاعب وتوثيق عقاري

- ورش تدريب مهني وصيانة وحرف يدوية لتمكين «الأولى بالرعاية»

«مستفيدات»: «اتوفر لنا خدمات ما كناش نحلم بيها»

«عبدالمنعم»: المجمع الجديد وفر علينا مسافات

الصفحة الخامسة

- المدير التنفيذي لـ«تحيا مصر»: نهدف لتعزيز التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني محوري في مشروعات التطوير والبناء

- تامر عبدالفتاح: ننفذ توجه الدولة للتحول الرقمي وتفعيل «الشباك الواحد» لتقديم نموذج جديد لتطوير «سيدي عبدالرحمن»

- تخفيض كثافة الفصول بالمرحلة الابتدائية من 105 طلاب بالفصل الواحد إلى 36.. وتوفير منصة تطبيق تعليمي للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة

- مستفيدة من «الحرف اليدوية»: «بادرة أمل للتطوير»

- رائدة مجتمعية: دورنا توعية المتزوجات حديثا

الصفحة السادسة

- مؤرخ أمريكي يكشف أخطر 24 ساعة في إسرائيل عقب 6 أكتوبر: «مائير كادت تنتحر.. وديان ارتعش».

- «رابينوفيتش»: وزير الدفاع الإسرائيلي اقترح تنفيذ استعراض نووي لتخويف العرب.. و«مائير» ردت عليه قائلة: «نسي».. والإسرائيليون تكبدوا خسائر في 18 يوم تبلغ ثلاثة أضعاف ما عانته أمريكا بحرب فيتنام.

- الطيران الإسرائيلي لجأ إلى أسلوب «البالية الجوي» لإرباك رادارات مصر.. لكنه فشل أمام صورايخ «سام» وترك القوات البرية تواجه الصعاب.. وقائد الجبهة المصرية كان فاشلا ودون المستوى.. وتم استبداله بالجنرال «بارليف» بعد 4 أيام من الحرب

- مصر حشدت 100 ألف جندي و2200 دبابة وتظاهرت بأنها تناور وخلال 12 ساعة قضت على ثلثي الفرقة الإسرائيلية المدرعة المتمركزة بسيناء

- في ذكرى «نصر أكتوبر»: تنمية سيناء أمن قومي «إنفوجراف»

الصفحة السابعة

- مجدي حسن: 85% من المربين في معزل عن الصناعة ولا يوجد اتفاق بين أطرافها وتحتاج لتنظيم

- نائب سابق لـ«منتجي الدواجن»: صغار المربين يمثلون الحلقة الأضعف.. والاتحاد لا يمثل الصناعة 100%.

- الاتحاد العربي للأسمدة: التوجه لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء

- ماهر أبوجبل: مصر ستكون من أهم الدول في صناعة الطاقة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

- العضو المنتدب للبورصة المصرية للسلع: هدفنا تنظيم عملية التجارة وتوفير السلع ومنع الاحتكار

- اتحاد منتجي الدواجن: مصانع الأعلاف تغلق أبوابها.. ونواجه تحديا لم نشهده من قبل

- «حجاج»: الاستزراع السمكي التكاملي يوفر المياه الجوفية ويزيد الإنتاج

- «تربل إم» مزرعة بيئية متكاملة تقوم بإنتاج جميع أنواع الطاقة

الصفحة الثامنة والأخيرة

- حكاية أبطال.. خلعوا الزي الرياضي وشاركوا في حرب أكتوبر

- فكري صالح: حرب أكتوبر ردت لنا شرفنا.. وأفتخر بإصاباتي بها

- شيخ مدربي حراس المرمى: شجاعة ومعدن الجندي المصري سر النصر

- اللواء مصطفى كامل: النصر كان هدفنا.. ولعبت مع «الجوهري» وحققت رقما قياسيا في الخماسي العسكري

- نجل المعلق محمود بكر يحكي ذكريات والده مع الكرة والحرب: أحب لعبته وضحى في سبيل بلده