مقترح برلماني لتركيب إشارات مرور ضوئية ذكية لعبور المشاة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لتقديمه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التنمية المحلية بشأن تركيب إشارات مرور ضوئية ذكية بتقنية حديثة لعبور المشاة تمكنهم من استخدامها بأنفسهم وقت مرور الشارع.

وقالت النائبة، أن هذه الوسيلة تحقق الأمان والحماية للمارة من الحوادث في الطرق العمومية داخل مدينة القاهرة، خاصة حي مدينة نصر ومصر الجديدة وكورنيش جاردن سيتي وكورنيش المعادي وشارع القصر العيني، وكل الشوارع العمومية في القاهرة التي يعاني فيها المارة من عدم عبور الشارع بأمان، خاصة الأطفال وكبار السن وأمام المدارس والمستشفيات وبعد منازل الكباري.

تفادي حوادث عبور المشاة

وذكرت «الجزار»، أن هذا الاقتراح لتفادي تكرار حوادث عبور المشاة يمكن تطبيقه في أحياء أخرى كثيرة يمكن تحديدها بواسطة مجالس الأحياء، بسبب تطوير الشوارع وتشييد الكباري الجديدة التي أدت الى سيولة مرور السيارات وزيادة سرعتها في مناطق سكنية دون مراعاة أماكن مرور المشاة، خاصة كبار السن والسيدات والأطفال.

وأضافت النائبة، أن الاقتراح بسيط ومطبق في معظم دول العالم، وفكرته أنه عندما يريد المارة عبور الشارع يتم الضغط على مفتاح الإشارة عند نقطة مرور عبور المشاة، وبعدها بحوالى دقيقة تتغير الإشارة للسماح للمارة بعبور الشارع مطمئنين لمدة 30 إلى 45 ثانية، ولا يعمل هذا المفتاح إلا بعد كل 3 دقائق مثلا منعا لعبث الأطفال، وحسب الدراسة المرورية المناسبة للمنطقة حتى لاتتوقف سيولة مرور السيارات.

وأوضحت النائبة، أنه لتنفيذ الاقتراح يتم التنسيق بين مجالس الأحياء مع إدارة المرور لتحديد نقاط أماكن إشارات عبور المشاة، مع مراعاة تحقيق أمان عبور المشاة وراحتهم، على أن تكون نقاط عبور المشاة لاتزيد عن 400 متر على الأكثر، لمراعاة كبار السن وتحقيق سيولة مرور السيارات لمنع الزحام والتكدس.

وأضافت انه لتحقيق هذا الأمر، هناك خياران، الأول هو الإشارات التي تتغير تلقائيا كل ثلاث دقائق، ولكن لها مساوىء لعملها فى وقت الذروة وبعد منتصف الليل وعدم الحاجة لها لوقف السيارات في الشارع وتعطل المرور في بعض الأوقات.

تركيب إشارات مرور ضوئية ذكية لعبور المشاة

أما الخيار الثاني فيتمثل في وضع الإشارات التي يتحكم بها المارة، وعيوبها احتمال تكرار المارة الضغط على مفتاح وقف المرور، وتوقف الشارع باستمرار، وحل هذه المشكلة بسيط، وهو جعل الضغط على المفتاح يوقف السيارات للمدة التي يراها المرور حسب دراسته وليكن 30 ثانية أو 45 ثانية ويتوقف المفتاح، ولا يستجيب لأي ضغط مرة أخرى إلا بعد مدة محددة للحفاظ على سيولة الطريق.

كما أوضحت النائبة، أن إدارة المرور بها مهندسين طرق وبحوث عمليات لتنفيذ الاقتراح وتحديد نقاط مرور عبور المشاة مع مجالس الأحياء، تحت إشراف المحافظة والمجتمع المدني المهتم بالطرق والشوارع ونواب مجلس النواب والشيوخ المعنيين والمهتمين بأحياء دوائرهم الانتخابية.

وأشارت إلى أنه بعد نجاح التجربة يمكن تنفيذها في باقي المدن، خاصة كورنيش الإسكندرية وغيرها من المدن.