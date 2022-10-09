بدء أولى جلسات محاكمة السائق المتهور على طريق السويس

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة السائق المتهور على طريق السويس.

حبس السائق المتهور على طريق السويس

وفي وقت سابق، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم المتهور على طريق السويس العام، لرعونته في القيادة وعدم اتباعه اللوائح والقوانين، فضلًا عن عرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كان يتعاطى للمواد المخدرة من عدمه.

قيادة المتهم سيارته برعونة

البداية كانت بتلقي النيابة العامة، إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بالقيام بضبط أحد الأشخاص على طريق السويس العام، وذلك لقيادته سيارته بسرعة كبيرة على نحو يُعرض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن قيامه باعتراض طريق السيارات المارة وهو ما أحدث تلفيات بإحداها.

ضبط مواد مخدرة وكحولية بحوزة المتهم

وضبطت الأجهزة الأمنية مع المتهم مواد مخدرة وكحولية بحوزته، وبعرضه على أحد المستشفيات لبيان مدي تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، أفاد التقرير الطبي الخاص به، أنه عند إجراء تحليل مخدرات فور ضبط المتهم تبين تعاطيه للمخدرات.

تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية

يأتي ذلك بعد رصد وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، لعدة مقاطع فيديو مصورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فباشرت النيابة العامة التحقيق على الفور، وأمرت بحبسه لحين تقديمه للمحاكمة الجنائية.