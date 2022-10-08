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قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بدوري أبطال إفريقيا

كتب:

أحمد خالد
01:35 م | السبت 08 أكتوبر 2022
الأهلي

الأهلي

تترقب جماهير الأهلي، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الاتحاد المنستيري التونسي، في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا، ويستعرض «الوطن سبورت»، القنوات المجانية والمفتوحة لمشاهدة المباراة.

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في تمام الساعة الرابعة عصرًا - الثالثة بتوقيت تونس - على استاد «مصطفى بن جنات» في مدينة منستير، علمًا بأن مباراة الإياب من المقرر إقامتها يوم 15 أكتوبر، على استاد «الأهلي وي السلام». 

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