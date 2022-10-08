قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري.. اعرف ترددها

يواجه فريق الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، غدا الأحد، في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام على الأراضي التونسية، لذلك تبحث جماهير القلعة الحمراء عن قناة مجانية مفتوحة التي تنقل المواجهة التي ستكون الأولى للمدير الفني الجديد مارسيل كولر.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وأعلنت القناة الوطنية التونسية الأولى نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري، بدون تشفير، على القمر الصناعي نايل سات.

ونستعرض في السطور القادمة تردد القناة الوطنية التونسية، وكيفية تنزيلها، وموعد إذاعة المباراة على التلفاز

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وتنطلق صافرة الحكم لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري غدا الأحد، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت تونس، الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، الساعة 5 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تردد قناة الوطنية التونسية 1

ويمكن للراغبين في متابعة قناة الوطنية التونسية 1 ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال الخطوات التالية:

التردد: 10796.

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات SD

طريقة تنزيل قناة الوطنية التونسية 1

ولتحميل القناة على القمر الصناعي نايل سات، يجب اتباع التالي:

- الدخول على جهاز ريسفير بالريموت واختيار القائمة أو MENU

- يجب اختيار الإعدادات من ضغط القائمة.

- اختيار التركيب، ثم الضغط على التثبيت اليدوي.

- سيطلب منك تحديد القمر الصناعي، وفي تلك الحالة يكون «النايل سات».

- أدخل كل البيانات المتعلقة بالتردد، ثم اضغط على بحث.

- اختر حفظ القنوات على الجهاز، ويمكنك متابعة القناة بشكل مجاني.