أوكرانيا تعلن مغادرة 7 سفن محملة بالحبوب إلى دول آسيا وأوروبا

أعلنت السلطات الأوكرانية، مغادرة 7 سفن أخرى تحمل نحو 172 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى بلدان في آسيا وأوروبا، كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود، بحسب ما نقلته شبكة «أوكرانيا فورم».

خروج 292 سفينة منذ 1 أغسطس

ومنذ رحيل أول سفينة محملة بالمواد الغذائية الأوكرانية، تم تصدير 6.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، وغادر ما يصل إلى 292 سفينة محملة بالغذاء لدول في آسيا وأوروبا وأفريقيا الموانئ الأوكرانية.

وغادرت أول سفينة تحمل شحنة من المنتجات الغذائية الأوكرانية ميناء أوديسا في 1 أغسطس الماضي.