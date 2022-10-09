وصول السائق المتهور بطريق السويس لحضور أولى جلسات محاكمته

وصل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قبل قليل، السائق المتهور بطريق السويس، لحضور أولى جلسات محاكمته في القضية التي يواجه فيها تهمة القيادة برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وحيازة مواد كحولية ومخدرة بقصد التعاطي.

الاستماع لشهادة الشهود

وبعد القبض على المتهم، استمعت النيابة العامة إلى عدد من الشهود بينهم أحد قائدي السيارات الأخرى، والذي شهد بأنَّ المتهم اعترض طريقه أثناء سيره على طريق السويس العام، واصطدم به عمدًا وتعدى عليه بالضرب، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال القائم بضبط المتهم ويعمل أمين شرطة، والذي أكّد في شهادته عدم وجود رخصتي تسيير وقيادة مع المتهم، فضلًا عن حيازته لقرص من أحد العقاقير المخدرة ومادة كحولية.

المتهم ينكر الاتهامات المنسوبة له

وأنكر المتهم أمام النيابة العامة خلال استجوابه ما نُسب إليه من اتهامات، واعترف بقيادته للسيارة الخاصة به بطريقة متهورة دون إبداء أي أسباب لذلك، مضيفًا أنَّ ما حدث منه على طريق السويس كانت محاولة منه لمنع القبض عليه.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه أمرت بحبسه وأخذ عينة منه لتأكيد مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وحددت جلسة اليوم الأحد، 9 أكتوبر أولى جلسات محاكمته.