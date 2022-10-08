ضبط مواد مخدرة وسبيكة ذهبية بحوزة راكب أجنبي قبل تهريبها بمطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى، من ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة وسبيكة ذهبية بحوزة راكب أجنبي على متن رحلة قادمة من سلوفاكيا، وذلك أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم عمل المحضر اللازم وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

اشتباه في راكب أجنبي

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب، اشتبه حسن فتحي، مأمور اللجنة الجمركية المعين بصالة الوصول بمطار الغردقة الدولي، في راكب نمساوي الجنسية على رحلة طائرة براتسلانيا بصالة الوصول، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتلاحظ وجود أشياء تكرارية.

ضبط مواد مخدرة وسبيكة ذهبية

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 13 سيجارة بها مخدر الماريجوانا وقطعة حشيش وسبيكة ذهبية بوزن 100 جرام مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والقانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تحرير محضر بالواقعة

وقرر عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 23 لسنة 2022 وتحرير المضبوطات تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.