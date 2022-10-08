مقرر المرأة بالصحفيين: مبادرة «المتحدة» تعيد قيم مجتمعنا.. وملف «الوطن» هادف

أشادت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتي المرأة والحريات، بالجهود الوطنية المخلصة لجريدة «الوطن» وما تقدمه من محتوى هادف ومتطور وجاذب لقراء الصحافة الورقية في ظل ما تمر به من تحديات، مثنية على العدد الخاص «في حب رسول الله» بمناسبة ذكرى مولده الشريفة، والذي جاء على خطى مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «أخلاقنا الجميلة» التي تحافظ على ثوابت وموروثات المجتمع.

الاحتفاء بذكرى مولد الرسول الكريم

وقالت عضو مجلس نقابة الصحفيين: «ما أحوجنا ونحن نحتفي بذكرى مولد الرسول الكريم أن نتأسى بأخلاقِه وأفعاله، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه خلقه القرآن واهتم بالأخلاق»، مؤكّدة أنَّه جاء ليتمم هذا البناء العظيم من الأخلاق سواء الأخلاق التي حث عليها الأنبياء الذين سبقوه عليهم جميعا الصلاة والسلام، أو تلك التي ظل العرب متمسكين بها

وشددت على الدور الكبير الذي تلعبه الصحافة والإعلام في مواجهة الظواهر المجتمعية المستحدثة وفي ترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الجميلة المتأصلة في الشعب المصري، خاصة مع بناء الجمهورية الجديدة.

وتابعت: «يجب علينا جميعا العمل على إنجاح مبادرة أخلاقنا الجميلة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإنجاح كل فكر من شأنه الحفاظ على ثوابتنا وموروثاتنا المجتمعية، لأن الأخلاق هي روح أي أمة، فإذا صحت الروح صحت الأمة قوية ومتحضرة، إنّما الأممُ الأخلاقُ ما بقيتْ، فإن هم ذهبتْ أخلاقُهمْ ذهبُوا».

استعادة روح المجتمع المصري وأخلاقه

واستكملت دعاء النجار: «نحن جميعا في أمس الاحتياج الآن لترسيخ القيم التي تأمر بها جميع الأديان السماوية، فضلا عن أهمية إستعادة روح المجتمع المصري واخلاقياته وعاداته وتقاليده التي تربينا عليها من الجدعنة، والشهامة والشجاعة، والمروءة، وسوف يتحقق ذلك ببناء الوعي وتقديم أفكار إعلامية وصحفية ومنتج توعوي يبني أجيالًا جديدة وحالية يترسخ بداخلهم روح المواطنة والتسامح والأخلاق النبيلة.