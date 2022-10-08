أمين البحوث الإسلامية عن ملف الوطن: «أخلاقنا الجميلة» تتحقق بالاقتداء بسيرة الرسول

أشاد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بعدد «الوطن» الخاص بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي يستعرض مولد الرسول صل الله عليه وسلم، مشيراً إلى أنَّها «خطوة مباركة وعمل جيد، خاصة أننا في الأونة الأخيرة نعمل على إعادة منظومة القيم وترسيخها بين أفراد المجتمع».

«عياد»: القيم لا تتحق إلا بالاقتداء

وأضاف «عياد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ القيم التي نحرص على ترسيخها لا تتحق إلا بالتآسي والاقتداء، لافتًا إلى أنَّه لا يوجد أفضل من النبي صل الله علية وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إنَّ الحديث عن مولد النبي صل الله عليه وسلم والتذكير به والتنبيه على آدابه والترغيب في التحلي بأخلاقة من أوجب الواجبات، بل وضرورة حياتية تفرضها الظروف، خصوصًا مع هذا التباين والتباعد في القيم والعادات والأعراف والسلوكيات التي أدت إلى انقسام المجتمع والتباعد بين أفراده حتى أن هذا التباعد صار بين الأهل.

المولد النبوي الشريف

وتابع: «هنا تأتي الذكرى العطرة، ذكرى ميلاد أنبل من عرفته الانسانية لتعيد القيم وتصحح المفاهيم»، موضحًا أنَّ مبادرة المتحدة للخدمات الإعلامية «أخلاقنا الجميلة» تذكر المجتمع بـ الأخلاق الجميلة، وهي مبادرة جميلة بالفعل في أهدافها ومضمونها ومقاصدها وغايتها، وخاصة أنها مواكبة لذكرى ميلاد النبى أكثر الناس خلقًا.

ووجه الشكر إلى كل من كان سببًا في خروج مباردة «أخلاقنا الجميلة» للنور، مشيرًا إلى أنَّها تأتي استكمالًا لمبادرات المؤسسات الدينية والتربوية والتعليمية، متابعًا: «بأخلاقنا نرتقي وبنبينا نتأسى وبأخلاقه نسير وبآدابه نستظل، كل ذلك يساعد بالعودة إلى منظومة القيم الأخلاقية».