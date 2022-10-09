الحكم بسجن السائق المتهور على طريق السويس 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه

قضت الدائرة 11 جنايات بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق الله، بمعاقبة السائق المتهور على طريق السويس، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة به، وذلك لاتهامه بالقيادة برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وحيازة مواد كحولية ومخدرة بقصد التعاطي.

قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات

وجاء في أمر إحالة المتهم «أحمد.ج، 47 عامًا» إلى محكمة الجنايات، قيادته السيارة الخاصة به برعونة تحت تأثير المواد المخدرة، على طريق «القاهرة - السويس» وعدم احترازه للوائح والقوانين ما أسفر عن التسبب في وقوع حادث.

حيازة مواد مخدرة

وأشار أمر الإحالة، إلى أنَّ المتهم حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا «الترامادول»، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فضلًا عن حيازته وإحرازه بقصد التعاطي جوهرين مخدرين «الأمفيتامين والميثامفيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

التحقيق مع السائق المتهور

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر في وقت سابق، بحبس السائق المتهور، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه على ذمة التحقيقات ووجهت له عدة تهم وهي: القيادة برعونة تحت تأثير المواد المخدرة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وحيازة مواد مخدرة وكحولية، وذلك بعدما تمّ رصد مقطع فيديو بشأن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام.