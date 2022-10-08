الجمهور لـ إيمي سمير غانم بعد غيابها عن الساحة الفنية: «وحشتينا بقى»

لم تستطع إيمي سمير غانم حتى الآن التغلب على أحزانها بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، بخلاف شقيقتها «دنيا» التي عادت إلى الأضواء مرة أخرى واستأنفت عملها، فضلا عن ظهورها في أكثر من مناسبة فنية سواء لاستلام تكريم عن والديها الراحلين أو لتكريمها شخصيا، بينما لم تظهر «إيمي» طوال تلك الفترة إلا مرات محدود جدا.

ويقتصر نشاط إيمي سمير غانم عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» على نشر صور مع والديها والدعاء لهما، أو منشورات لدعم شقيقتها أو زوجها على فترات متباعدة، حيث نشرت خلال الساعات الماضية صورة تجمعها بزوجها حسن الرداد وشقيقتها دنيا وزوجها الإعلامي رامي رضوان مع والدها الراحل سمير غانم، معلقة: «سمير حبيبي، أبويا وابني أنت السعادة في الدنيا.. يا رب أشوفك في الجنة».

الجمهور يطالب إيمي سمير غانم العودة للتمثيل

ونشرت إيمي سمير غانم عددا من بوسترات مسرحية «أنستونا» بطولة شقيقتها «دنيا»، ووجهت لها رسائل دعم «ربنا يوفقك وينجحك يا حبيبتي»، وتوالت تعليقات متابعيها تطالبها بالعودة إلى التمثيل مرة أخرى، حيث علقت إحدى المتابعات قائلة: «عقبالك يا إيمي وحشتينا أوي، ووحشتنا خفة دمك وتلقائيتك وعفويتك»، وأضافت أخرى: «إيمي من وقت ما بعدتي عن الشغل وإحنا مش لاقيين حاجة حلوة ودمها خفيف نتفرج عليها»، فيما تساءل متابع عن موعد عودتها للتمثيل مرة أخرى، «إمتى هترجعي تاني للناس يا فنانة»، وأضافت إحدى المتابعات: «وحشتينا بقى».

حسن الراداد عن غياب إيمي سمير غانم: مرت بتجربة صعبة

وكشف الفنان حسن الرداد، في لقاء تلفزيوني سابق، عن أن ظروف الفقد التي مرت بها إيمي كانت صعبة عليها للغاية، خاصة أنها شخصية حساسة، ولكنها تستعد للعودة إلى العمل مرة أخرى ولكن قد يحتاج ذلك إلى بعض وقت، موضحا: «إيمي شخصية حساسة للغاية، ومتأثرة لأن الظرف الذي مرت به صعب جدا، واعتقد أنها سوف تبدأ في العمل، وقد نتعاون معا مرة أخرى».