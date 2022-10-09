خبير قانوني يوضح عقوبة المتهم بقتل الشاب بلال أسامة بحدائق القبة

شرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض العقوبة المتوقعة من محكمة الجنايات على المتهم بقتل الشاب بلال أسامة في حدائق القبة صباح أمس، مؤكدًا أن أدلة الاتهام تكون هي الفيصل في القضية وبحسب الاتهام المسند من قبل النيابة العامة للمتهم فهو القتل العمد بالطعن بسكين أدوى بحياة المجني عليه فإن العقوبة تصل إلى الإعدام شنقًا.

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن» أن قانون العقوبات أوضح بشكل كبير تفاصيل عقوبة القتل العمد خاصة الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

وأوضح أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

الظرف المشدد في جرائم القتل

وتابع سيد أحمد: «في حالة تعدد جرائم المتهم فإن المحكمة توقع عقوبة الجريمة الأشد استنادًا للمادة 32/2 عقوبات، وأن المشرع فرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدي»، وبحسب تحقيقات النيابة فإن المتهم في جريمة حدائق القبة نفذ جريمة القتل العمد وأعد أدوات الجريمة للانتقام من الضحية وذلك بعد ساعات من فض المشاجرة التي جمعت أسرتيهما ما يوضح أن الجريمة حدثت عن عمد.

حبس المتهم بقتل صديقه في حدائق القبة

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد بعد اعتراف المتهم بجريمته مدعيًا أنه كان يتشاجر مع المجني عليه بسبب وجود خلافات مالية بينهما، وأنه طعنه بالسكين بقصد إرهابه فقط بعد أن اعتدى المجني عليه وأسرته على المتهم وأسرته بالسباب والشتائم، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا.