قافلتان علاجيتان وندوات للسيدات ضمن «حياة كريمة» بالغربية

نظمت محافظة الغربية، قافلتان علاجيتان بقرية منية المباشرين مركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة؛ الأولى بيطرية لفحص وعلاج الدواجن والحيوانات، بالإضافة إلى التلقيح الصناعي لتحسين السلالات المحلية وصرف المحصنات والأدوية اللازمة، وفقا لما جاء في فديو نشرته المؤسسة على الصفحة الرسمية على الفيس بوك.

12 تخصصا طبيا

أما القافلة الثانية استهدفت تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لأهالي القرية والعزب التابعة لها، وشملت 12 تخصصا، بالإضافة إلى خدمة التحليل والأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

ندوات للسيدات

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تنظيم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ندوات توعية للسيدات للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وعلى مدار يوم كامل، قدمت القافلتان رعاية علاجية وصحية فائقة لأكثر من 1400 مواطن من القرية وتوابعها، بالإضافة إلى فحص وتحصين وعلاج الثروة الحيوانية التي تمثل مصدر دخل رئيسي لمعظم المواطنين.