شيرين: أرفض التبرع للغارمات.. وأتمنى تقديم أفلام عن الزواج المبكر

أعلنت الفنانة شيرين، رفضها التبرع للغارمات أثناء حضورها ندوة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

شيرين: الناس فكرهم متأصل بأفكار من سنين

قالت شيرين، في كلمتها خلال الندوة، إنها تعي أنها ستتعرض لهجوم بسبب رأيها عن الغارمات، مضيفة: «الناس بتتبرع للغارمات.. لكن دول ناس فكرهم مترسخ ومتأصل بأفكار من سنين، زي أنهم يجيبوا 14 ملاية، مع إن ممكن يجيبوا 4 بس، و2 تلاجة و4 شاشات و3 بوتجازات، وفي الآخر نسأل البنات ونلاقيهم ميعرفوش يطبخوا».

شيرين: أطالب بتقديم أفلام عن زواج القاصرات

طالبت شيرين، بتقديم أفلام مؤثرة عن زواج القاصرات، ودور الآباء والأمهات في حدوث هذه الظاهرة، فلابد من تسليط الضوء، لأننا نرى فتيات تتزوجن عند المأذون في سن 12 عاما.

يذكر أن مهرجان الاسكندرية الدولي لأفلام البحر المتوسط، كان انطلق الأربعاء الماضي، وسيستمر حتى يوم الاثنين المقبل، بمشاركة 90 فيلما من أكثر من عشرين دولة من حوض البحر المتوسط.