شرم الشيخ تستعد لاستقبال ضيوف قمة المناخ بحضور أكثر من 100 رئيس دولة

أكثر من 35 ألف مشارك متوقع حضورهم مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ الذي تستضيفه مصرخلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق من الدولة المصرية بكافة قطاعاتها للخروج بالمؤتمرالأممي الأهم عالميا بشكل يليق باسم مصر.

ثقل مصر الدولي

وقال السفير محمد نصر كبير المفاوضين والمدير العام للمناخ والبيئة والتنمية المستدامة في وزارة الخارجية، إن مؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية المناخ cop27 هو واحد من أهم المؤتمرات العالمية إن لم يكن هو المؤتمر الأممي الأهم دوليا، ويعد ختيار مصر لاستضافته خلال دورته الـ27 دليل على ثقل مصر محليا ودوليا كما يؤكد على دورها الإقليمي والإفريقي الفاعل في مجال مواجهة أزمة التغيرات المناخية وهذا الثقل ليس وليد اليوم بل هو نتاج جهود وتكاتف الدولة المصرية بجميع قطاعاتها والتي تسعى لتنظيم حدث عالمي حول شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة.

ملوك وقادة بشرم الشيخ

وتابع نصر لـ«الوطن»: «من المنتظر أن يزيد عدد حضور مؤتمر المناخ عن الـ25 ألف مشارك ما بين 80 إلى 120 قادة ورؤساء وملوك ورؤساء حكومات يجتمعون على أرض شرم الشيخ إلى جانب المئات من الخبراء والمراقبين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الذي تستضيفه مصر حيث أكد العديد من القادة والرؤساء الحضور ومن المتوقع أن يحضر عدد يقارب حضور الدورة السابقة بجلاسكو ولن يقل عن العدد الذي شارك في مؤتمر المناخ الذي اقيم بالمغرب».

خطة ضمن أجندة دولية

ويجتمع كل هؤلاء لمناقشة الخطة الدولية وأجندة الامم المتحدة لمسارات مواجهة التغيرات المناخية ولكل دولة توجهها الذي يطرحه وفدها المشارك في المؤتمر وتتميز تلك الدورة بأن القمة الرئاسية لن تكون بروتوكولية ولكن ستعقد منظمة الأمم المتحدة 6 موائد مستديرة للقادة والرؤساء لمناقشة قضايا الطاقة والغذاء والمياه والهيدروجين وتعويض المناطق المهددة بمخاطر التغيرات المناخية.