خريطة قطع المياه عن مدينة الإسماعيلية حتى 19 أكتوبر.. بسبب أعمال صيانة

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم، خريطة انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء مدينة الإسماعيلية، بسبب أعمال الصيانة والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري من الحادية عشر مساءا وحتي الثالثة صباحا.

خريطة انقطاع المياه

وبحسب بيان رسمي منشور على الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، فإنه سيتم قطع المياه بالكامل يوم الأحد 16 أكتوبر، في نطاق حي أول بمناطق الخطوط الرئيسية ما يتسبب في انقطاع المياه عن المدينة بالكامل.

وأضاف البيان أنه سيتم قطع المياه يوم الاثنين 17 أكتوبر بمناطق أبو عطوة وطريق البلاجات ومنطقة التعاون وانقطاع المياه عن المناطق المحددة، فيما تجري الصيانة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر في مناطق حي ثان، وتتسبب في ضعف المياه فقط دون انقطاعها، وينخفض ضغط المياه الأربعاء 19 أكتوبر عن دائرة حي ثالث بسبب أعمال الصيانة أيضا.

سبب أعمال الصيانة

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إنه يتم تنفيذ برنامج الغسيل لشبكة المياه المرشحة في مرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس، مشيرا إلى أنه إجراء دوري للحفاظ على نظافة شبكة المياه.