تحليل لمرضى السكر وغير القادرين مجانا في معمل بالمنوفية.. أخلاقنا الجميلة

قدم أحد مراكز التحاليل في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، تحليلا مجانيا طوال العام لغير القادرين ومرضى السكري، مما لاقى تفاعلا كبيرا من مواطني مدينة تلا والقرى المجاورة.

التحاليل لمرضى السكر وغير القادرين

وقال عبد الحميد بشتة مالك المعمل المقيم بمركز تلا، إن التحاليل الطبية المجانية نتيجة مساعدة غير القادرين للاطمئنان على صحتهم، بالإضافة إلى أن هناك فئات يتم عمل التحاليل الطبية لهم بشكل مجاني، وهم مرضى السكر للتخفيف على كاهلهم سواء صائم أو فاطر أو عشوائي، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة للحالات الخاصة الغير قادرة على دفع المال مراعاة إلى ظروف معيشتهم .

تخفيض سعر التحليل

وأكد بشتة في تصريحات لـ«الوطن»، أن المركز يقدم عروض مخفضة كل شهر خلال العام بخصومات على جميع التحاليل الطبية تصل إلى أكثر من 50%، وهذا ما يسهل على المواطنين الآخرين عمل التحاليل والاطمئنان على صحتهم

دور صفحة نافذة تلا

وقال تامر دويدار أحد مؤسسين صفحة «نافذة تلا»، إنه دائما يتم التواصل مع هذا المعمل لمساعدة المواطنين غير القادرين على عمل التحاليل الطبية اللازمة في قوافل طبية تجوب القرى، ودائما ما يستجيب هذا المعمل بدون مقابل مادي فضلا عن عروضه الشهرية، كما يتم التوصل إلى الحالات الخاصة من خلال النشر في منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك.