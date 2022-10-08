مدربة تربية: يجب وضع جدول يومي لأوقات النوم والاستيقاظ للأطفال

قالت سلوي بسيوني، مدربة تربية، إن طبيعة الأطفال تجعلهم يحبون اللعب لفترات طويلة لذا من الطبيعي أن نجد عددا كبيرا منهم يرفض في البداية فكرة الذهاب للمدرسة، وأحيانا يشعرون أن هذا عقاب لهم، لذا يجب علينا أن نحدد روتينا للطفل فعلي سبيل المثال ليس من المنطقي أن نوقظ الطفل قبل ميعاد المدرسة بربع ساعة، علينا أن نضع جدول لوقت النوم والاستيقاظ حتى لا يشعر بالضيق أثناء الاستيقاظ.

طرق تعامل الأم مع تصرفات الأطفال

وأشارت «بسيوني» خلال استضافتها مع الإعلامية نهي عبد العزيز في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» إلى الطرق التي يجب أن تتعامل بها الأم مع تصرفات الأطفال المختلفة أثناء فترة الدراسة: «بعض الأطفال يكرهون الذهاب للمدرسة بسبب تعرضهم لمضايقات أو تنمر لذا يجب أن تسمع الأم لطفلها وتعطيه مساحة حوار وتتواصل الأم أيضا مع المدرسة باستمرار، عدم التواصل مع المدرسة مشكلة كبيرة لأن الطفل يقضي نصف يومه هناك لذا فأنا كأم يجب أن أعرف كيف يسير يومه وما الذي يعجبه وما الذي يضايقه، وإذا رأت الأم أن الطفل يرفض باستمرار المدرسة ولا يقدم مبررات مقنعة أو يرفض الحديث فهنا يجب التواصل مع المدرسة لمعرفة الأسباب الحقيقية».

سبب الكذب عند الأطفال

وتابعت: «أحيانا الكذب يكون وراءه رغبة الطفل في أن يحصل على اهتمام وهناك أطفال يكذبون رغبة في أن يشعروا بأهميتهم، وهناك نوع متطور من الكذب وهو كذب مستمر بدون داع وهنا يجب أن تعطي الأم طفلها مساحة أمان وألا يشعر بأنه سيعاقب إذا قال الحقيقة».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.