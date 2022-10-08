مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر اصطدام سيارة بشجرة في سوهاج

شهدت دائرة مركز دارالسلام جنوب شرق محافظة سوهاج، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، نتيجة حادث اصطدام سيارة ملاكي في جذع شجرة ناحية المركز، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار بوجود مصابين ووفيات في حادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع حادث ناحية مركز دارالسلام، ووجود مصابين ووفيات.

وعلى الفور تم إرسال سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج لتلقي العلاج.

اختلال توازن السيارة

وبالتحريات تبين أن سبب الحادث اختلال توازن السيارة وفقدان سيطرة السائق عليها ما أدى إلى اصطدامها بجذع شجرة على الطريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.