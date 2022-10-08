مزاد علني لبيع سيارات جمارك الإسكندرية صباح غد

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية غدا الأحد الموافق لـ 9 أكتوبر 2022 جلسة مزاد علني لبيع سيارات مملوكة لجمارك الإسكندرية بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، ويصل سعر كراسة الشروط بقيمة لا تزيد عن 400 جنيه إلى جانب سداد 10000 جنيه قيمة تأمين مؤقت لدخول جلسة المزاد تسترد عقب انتهاء فعاليات الجلسة في حالة عدم الشراء.

سيارات مملوكة لجمارك الإسكندرية

وأضافت الخدمات الحكومية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إنها ستعقد صباح غد الأحد لسيارات مملوكة لإدارة جمارك الإسكندرية التابعة لمصلحة الجمارك المصرية تتضمن سيارات خردة لا يمكن إعادة ترخيصها بالإضافة إلى سيارات أخرى يمكن ترخيصها وتوضح كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تفاصيل التراخيص.

معاينة السيارات

وتابعت الخدمات الحكومية أن السيارات المدرج بيعها في جلسة مزاد صباح غد الأحد تباع مجموعة من السيارات من موديلات متعددة (لوط) يمكن معاينتها قبل دخول جلسة المواد العلني مع اصطحاب الأشخاص من الفنيين وذوي الخبرة لمعاينة السيارات المدرجة بالمزاد إذ أن المعاينة شرط اساسي للبيع.

وأكدت الخدمات الحكومية إحدى الهيئات التابعة لوزارة المالية أن قيمة كراسة الشروط الخاصة بمزاد الغد لا تتخطى الـ400 جنيه وهي شرط أساسي لدخول جلسة مزاد اليوم بالإضافة إلى سداد قيمة التأمين المؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه قبل دخول القاعة مشيرة إلى أنه في حالة الفوز بالمزاد العلني يتم زيادة المبلغ ليعادل نحو 30% من قيمة المزاد بينما يتم استرداد المبلغ عقب انتهاء فعاليات جلسة المزاد عند عدم الفوز بالمزاد العلني.