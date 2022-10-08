تفاصيل غرق ربة منزل في ترعة بسوهاج.. انزلقت قدمها من على الكوبري

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا، مساء اليوم السبت، إثر انزلاق قدميها في أثناء المرور من على كوبرى مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، ما أدى إلى سقوطها في المياه ووفاتها، وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

مصرع ربة منزل غرقا في طهطا

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، بلاغ من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بغرق سيدة إثر سقوطها من أعلى كوبري يمر على إحدى الترع بدائرة المركز، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة.

غرق ربة منزل في سوهاج

وبحسب مرفق إسعاف سوهاج، تبين غرق «آمال. ص» 44 عامًا، ربة منزل، تقيم ناحية قرية الشيخ مسعود دائرة مركز طهطا، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام.

وأكدت تحريات المباحث، أنه أثناء مرور الغريقة أعلى كوبري القرية المار بالترعة المجاورة لمنزلها، انزلقت قدميها فسقطت داخل الترعة ولقيت مصرعها، حيث كانت المتوفاة عائدة إلى بيتها.

واستجوبت الأجهزة المعنية زوجها وأهليتها، أفادوا بعدم وجود شبهة جنائية في واقعة وفاتها.

سبب وفاة ربة المنزل

ووقّع مفتش الصحة الكشف على الجثة، وكتب في تقريره أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة، والتي قررت دفن الجثة.