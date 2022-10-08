«اقتصادي»: الأزمة العالمية تزداد تعقيدا بارتفاع الأسعار وقلة المعروض

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الوضع الاقتصادي العالمي صعب ومعقد للغاية، حيث إنه لا يوجد أية توقعات أو تنبؤات بخصوص موعد حدوث انفراجة قريبة في الوضع الاقتصادي العالمي أو الخروج من هذا المأزق، «كل الأخبار بتزيد الوضع تعقيدا».

شادي: منظمة أوبك+ خفضت إنتاجها من النفط لـ2 مليون برميل

وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن القرار الذي أصدرته منظمة أوبك+ بخصوص تخفيض إنتاجها من النفط لـ2 مليون برميل يوميا جاء في وقت تقوم فيه أمريكا برفع أسعار الفائدة لتقليل معدلات التضخم.

شادي: القرار الخاص بمنظمة الأوبك+ يضع الزيت على النار

واستطرد: «القرار الخاص بمنظمة الأوبك+ بيحط الزيت على النار، وأزال كل الجهود اللي حصلت خلال الـ5 أشهر الأخيرة، وهيرفع الأسعار بمعدلات صعبة خلال الشهور المقبلة، وفي نفس الوقت اللي صدر فيه القرار اجتمع الاتجاد الأوروبي وأخذ قرار بتحديد حزمة عقوبات جديدة على روسيا، أهمها وضع حد أقصي لسعر بيع الغاز الروسي».

وأوضح أنه بالنسبة لأسعار شحن المنتجات حول دول العالم فقد زادت هي الأخرى بشكل كبير، بخلاف وجود مشكلات بخصوص اللوجيستيات الخاصة بالشحن، «أحنا داخلين على ارتفاع أسعار وقلة عرض للمنتجات، وده هيزود أسعار المنتجات بشكل كبير جدا، وعندنا تعقد من كل النواحي، خصوصا مع دخول الشتاء».

وتابع: «هنشهد مع بداية دخول الشتاء انخفاض كبير في معدلات النمو العالمية بواقع 3%، والتوقعات بتقول أننا هنشهد شتاء شديد البرودة، وفيه ناس بتتوقع أن فيه انقطاعات للطاقة الكهربائية في بريطانيا وألمانيا».