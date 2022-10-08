نيفين جامع: رعاية الرئيس الدائمة لمعرض «تراثنا» رسالة تشجيع للجميع (حوار)

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمعرض للعام الرابع على التوالي، تبعث برسالة مباشرة تعكس اهتمامه بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحرصه على تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم المالي والخدمات الفنية والتسويقية لتلك المشروعات.

وأضافت «جامع» في حوار خاص لـ«الوطن»، أن حرص الدولة على إقامة معرض «تراثنا» سنويًا يهدف إلى دعم قطاع الحرف والمنتجات التراثية والترويج لتراثنا الفني العريق، وتأصيل كل ما يعبر عن الهوية المصرية فضلًا عن تشجيع كل العاملين بالمشروعات الحرفية والتراثية والفنية، بما ينعكس على تطوير منتجاتهم ونشرها بصورة أكبر محليًا وعالميًا.. وإلى نص الحوار.

ملتقى للمبدعين والحرفيين والفنانين

بداية، حدثينا عن معرض تراثنا وأهميته للحرف اليدوية والتراثية في مصر؟

معرض «تراثنا» يعتبر أكبر المعارض المنظمة في الجمهورية، والمتخصصة في المنتجات التراثية والحرف اليدوية، ويأتي تفعيلا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الخاصة بتوفير كل أوجه الدعم للعاملين بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم وتسويقها، إيمانا منه بأهمية هذه المشروعات، في توفير فرص عمل مربحة وكثيفة، خاصة للمواطنين والسيدات في الوجه القبلى والمحافظات الحدودية، والمعرض يعد بمثابة ملتقى كبير للمبدعين والحرفيين والفنانين من مختلف الدول العربية حيث يحرصون كل عام على المشاركة بأجنحة توضح تراثهم الفني والثقافي وسيشهد هذا العام مشاركة متميزة من العديد من الدول العربية الشقيقة.

هل هناك مشاركة عربية في معرض تراثنا هذا العام؟

معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته الرابعة 2022 يستضيف المملكة العربية السعودية كضيف شرف، كما تشارك كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولتي السودان وليبيا، بأجنحة مميزة في فعاليات المعرض، تأكيدا على الحرص على مشاركة الأشقاء العرب في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، يعكس الإرادة السياسية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية من خلال تشارك الثقافات التراثية، التي تعبر عن الهوية العربية، فضلا عن تشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميا، خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الدول.

ما طبيعة الدعم المقدم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمعرض؟

جهاز تنمية المشروعات يقيم جناحا كاملا بالمعرض، للتعريف بخدماته المتعددة للشباب وزوار المعرض، ولتقديم كل أوجه الدعم التمويلي والتدريبي والتسويقي للمشروعات الجديدة أو القائمة، وعرض العشرات من دراسات الجدوى الاسترشادية في العديد من المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، لتشجيع المواطنين على ريادة الأعمال، والتعرف علي المجالات الاستثمارية المتاحة، وذلك كخدمة جديدة يقدمها معرض تراثنا في دورته الحالية، وهذه الدورة من المعرض ستشهد تخصيص جناح متميز لمبادرة تطوير فواخير منطقة الفسطاط، لإتاحة عرض منتجات أصحاب مشروعات الفواخير بعد تطويرها من خلال الجهاز بما يساهم في الترويج لهذا الفن التراثي العريق الذي تتميز به مصر منذ العصور الفرعونية، وكذلك لفتح آفاق تسويقية أكبر لأصحاب تلك الحرفة، بما ينعكس على نمو النشاط في التجمع الإنتاجي.

هل شاركت مبادرة حياة كريمة في النسخة الرابعة من معرض تراثنا؟

تقرر تخصيص جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الذين تم تمويل مشروعاتهم وتطويرها، وذلك لمساعدتهم على تسويق وترويج منتجاتهم وفنونهم التراثية، التي تتميز بها محافظاتهم، ما يسهم في استمرار أنشطتهم، والتوسع في مشروعاتهم ونجاحها، وذلك في إطار مساهمة الجهاز في مبادرة حياة كريمة، واهتمامه بتمويل الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة، والتركيز على المشروعات الإنتاجية والتراثية، التي تستخدم الموارد الطبيعية المتوفرة في المحافظات المستهدفة من المبادرة.

مشاركة متميزة لذوي الهمم في المعرض

ماذا عن ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من المشاركة هذا العام؟

لدينا هذا العام 104 عارضين من ذوي الهمم، من خلال عرض منتجات 15 جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوي الهمم ومرضي السرطان، من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة الي المشروعات الخاصة بهم، وذلك في إطار مساهمة جهاز تنمية المشروعات في الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم لذوي الهمم، باعتبارهم شركاء أساسيون في نسيج الوطن وفاعلون في مجالات التنمية المختلفة، خاصة المبدعون منهم وأصحاب الفنون التراثية التي تعكس الهوية المصرية.

المعرض يولي اهتماما بالغا بالتمكين الاقتصادي للمرأة.. حدثينا عن ذلك؟

استراتيجية جهاز تنمية المشروعات، تستهدف دعم وتمكين المرأة المصرية لتحسين جودة الحياة لها ولأسرتها وتسهيل إتاحة الخدمات التسويقية لها بما يساهم في نمو أعمالها ويضمن لها النجاح والاستقرار حيث من المقرر أن تشارك المرأة في معرض تراثنا بنسبة 69% من إجمالي العارضين، والدورة الحالية من المعرض تنعقد بمشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات المعنية بالفنون التراثية، ومنها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس التصديري للحرف اليدوية، وغرفة صناعة الحرف اليدوية ومشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يشارك بعارضين من التجمعات الإنتاجية «التلي والمنسوجات اليدوية والأثاث» بمحافظة سوهاج»، و«الفركة والعسل الأسود والفخار في محافظة قنا»، بالإضافة إلى اتحاد المستثمرات العرب، وعارضين مشروع She Trade، الذي يستهدف تعزيز بناء القدرات التصديرية لعدد 50 شركة من رائدات الأعمال في قطاع الحرف اليدوية.

هل مجتمع الأعمال شارك هو الآخر في فعاليات المعرض؟

من بين الجهات المشاركة في معرض تراثنا في دورته الرابعة 2022، غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، والغرفة التجارية للأثاث بدمياط فضلا عن مشاركة متميزة من الجامعات المصرية المختلفة وذلك لتشجيع طلبه الجامعات على الابداع الفني ومنها جامعات الإسكندرية وسوهاج والمنوفية وبنها والأزهر وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، كما تشارك في المعرض عدد من السيدات المتدربات في إطار مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة الممول من الوكالة الاسبانية والذي يستهدف دعم التجمعات الإنتاجية النسائية في عدد من المحافظات الحدودية والوجه القبلى ونادى روتاري التحرير، ومبادرة «هنصنع ونصدر» وسيدات نادى الصيد والمجلس القومي للمرأة بالإضافة إلى 36 جمعية اهلية من منتجي الحرف اليدوية والتراثية.