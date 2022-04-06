عاجل.. إعلان جدول امتحانات منتصف الميدتيرم للصف الثاني الثانوي بمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022 للصف الثاني الثانوي، بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

وتبدأ الامتحانات يوم الأحد 10 أبريل 2022 وتستمر 5 أيام وتنتهي الخميس 14 أبريل 2022.

جدول امتحانات تانية ثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022 وهي كالتالي:

الأحد 10 أبريل 2022 امتحان مواد علوم الأرض واللغة العربية والتربية الدينية.

الإثنين 11 أبريل امتحان مواد الميكانيكا واللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 12 أبريل امتحان مواد الفيزياء والرياضيات والحاسب الألى.

الأربعاء 13 أبريل 2022 امتحان مادة الكيمياء والمواطنة.

الخميس 14 أبريل 2022 امتحان مادة الأحياء واللغة الثانية.

جدول امتحانات أولي ثانوي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الحالي 2021/2022 وهي كالتال:-

الأحد 10 أبريل 2022 امتحانات مادة علوم الأرض و لغة عربية وتربية دينية.

الأثنين 11 أبريل 2022 امتحان مادة ميكانيكا واللغة الأنجليزية.

الثلاثاء 12 أبريل 2022 امتحان مادة فيزياء ورياضيات وحاسب آلي.

الأربعاء 13 ابريل 2022 امتحان مادة الكيمياء والدراسات الاجتماعية.

الخميس 14 أبريل 2022 امتحان مادة أحياء واللغة الأجنبية الثانية.