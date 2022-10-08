سقوط أمطار اليوم على عدد من المحافظات.. ورفع درجة الاستعداد

سقطت أمطار اليوم على 4 محافظات، هي مطروح، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، وذلك وسط رياح خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة على مختلف محافظات الجمهورية، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية اليوم.

سقوط أمطار اليوم على عدة محافظات

ورفعت العديد من المحافظات حالة التأهب مع سقوط أمطار اليوم، والتي من بينها دمياط حيث وجهت الدكتورة منال عوض باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة موجة سقوط الأمطار مشددة على عمليات الصيانة الدورية لأسلاك الكهرباء وبالوعات الصرف الصحي.

رفع درجة الاستعداد مع سقوط أمطار اليوم

لم يختلف الوضع كثيرا عن محافظة مطروح التي اتخذت الجهات المعنية بها تدابير لمواجهة موجات الطقس السيء التي تتعرض لها المحافظة خلال فصل الشتاء، حيث قال خالد شعيب محافظ مطروح، لـ«الوطن» أن محافظة مطروح استعدت جيدا لموسم الشتاء وسقوط الأمطار على مستوى المحافظة بالتعاون مع مراكز المدن.

تطهير مخرات السيول في مطروح

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم تطهير مخرات السيول والأمطار في المدن الساحلية السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح.

وتابع المحافظ أنه تم تجهيز العديد من المواتير وسيارات شفط المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتطهير شبكة تصريف مياه الأمطار في مختلف مدن ومراكز محافظة مطروح، وذلك لمواجهة موجات الطقس السيئ التي ستواجه المحافظة خلال فصل الشتاء.