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القبض على 11 شخصا بينهم سيدة احتفلوا بأسلحة بيضاء بالغربية.. دون تصريح

كتب:

محمد بركات
10:12 م | السبت 08 أكتوبر 2022
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على بعض الأشخاص حملوا أسلحة بيضاء، ونظموا احتفالاً دون الحصول على التصاريح اللازمة بمحافظة الغربية.

ضبط القائمة على تنظيم الاحتفال 

تم ضبط القائمة على تنظيم الاحتفال، وهي إحدى السيدات مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا، وكذا عدد 10 أشخاص آخرين  كما تم ضبط عدد من الأسلحة البيضاء وجرار زراعي وعدد من اللافتات والأعلام وكاميرا.

المتهمون أقروا بارتكاب الواقعة 

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة دون الحصول على التصاريح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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بقلم محمد بركات