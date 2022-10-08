شيرين تصعد لمسرح حفلها بجامعة مصر على نغمات «آه يا ليل» رفقة ابنتها

صعدت شيرين عبدالوهاب لمسرح حفلها بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على نغمات أغنيتها الشهيرة «اه يا ليل»، وسط تفاعل جمهورها على نغمات الأغنية.

شيرين عبد الوهاب تستضيف ابنتها على المسرح

وحرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على استضافة ابنتها مريم على المسرح، وذلك للغناء معها، وتفاعل الجمهور معهما.

من المقرر أن تشدو شيرين في الحفل بعدد كبير من أهم وأشهر أغنياتها؛ منها: «أنا مش مبيناله، وجرح تاني، ويا معافر»، وكانت شيرين قد طرحت منذ أيام أغنيتها الجديدة «المترو»، التي تعد إحدى أغنيات ألبومها الجديد الذي من المقرر طرحه بشكل متتالي.

استعداد شيرين لحفلها بالكويت

كما تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، أيضا لإحياء حفل غنائي في الكويت 29 أكتوبر الجاري، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير في مهرجان قرطاج بتونس، وطرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر التي وصلت لـ 12 ألف جنيه.