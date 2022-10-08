وزير الداخلية الأوكراني السابق يعترف بعلمه المسبق بتفجير جسر القرم

قال أرسين أفاكوف، وزير الداخلية الأوكراني السابق إنه كان على علم مسبق بالتفجير الذي استهدف جسر القرم الروسي صباح اليوم، وفقا لروسيا اليوم.

ونشر «أفاكوف» مقطع فيديو بتاريخ 4 أكتوبر الجاري قال فيه إن «أنقاض جسر القرم ستكون رائعة الجمال، وبعد ثلاثة أيام اشتعلت فيها النيران».

توقع بالهجوم قبل وقوعه

وفي وقت سابق، قال في مقابلة مع قناة «غولوفانوف»، إن هجمات شاملة على القواعد العسكرية الروسية في القرم متوقعة في المستقبل القريب.

وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، استئناف حركة السيارات والقطارات عبر الجسر بطاقة محدودة، حتى الانتهاء من ترميمه.

شهود عيان على انفجار جسر القرم

وكانت سكاي نيوز عربية قد رصدت معلومات من شهود عيان، تفيد بأن الشاحنة التي يفترض أنها كانت تحوي على متفجرات، جرى فحصها من قبل شرطة المرور الروسية، قبل دخول الجسر وتم السماح لها بالمرور.

هذه المعلومات قد تكشف تقصير السلطات الروسية في التعامل مع الخطر الكبير الذي أدى لمقتل 3 أشخاص وتحطيم جزء من الجسر المؤدي لشبه جزيرة القرم.