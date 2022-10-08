رئيس جامعة حلوان: نناقش زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ضرورة تطوير المناهج واللوائح، ومناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه كلية التربية الرياضية والعمل على وضع الحلول لها، ومناقشة زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس والحث على ضرورة توفير نادي لهم، بجانب صندوق علاج لهيئة التدريس.

اجتماع لدعم المواهب الطلابية في جميع المجالات الرياضية

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مع رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية بنين؛ لمناقشة والاستماع للمقترحات بشأن سير العمل بالكلية بهدف دعم المواهب الطلابية في كل المجالات الرياضية؛ لتقدم كلية التربية الرياضية أبطال مبدعين يرفعون اسم مصر في المحافل المحلية، والإقليمية، والدولية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد العزباوي عميد الكلية وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات.

جولة تفقدية لكلية التربية الرياضية

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التعاون مع الشباب والرياضة لعمل النادي الرياضي، وحث على تشغيل مركز الاستشارات.

وعلى هامش الاجتماع، قام بعمل جولة تفقدية في الكلية تضمنت زيارة مطعم الكلية، ووحدة الرسائل التعليمية، وحمام السباحة، وصالة الجمباز، ومشتل الكلية.